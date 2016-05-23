О великом лекарстве - святой Порфирий Кавсокаливит

Когда не живешь во Христе - живешь в меланхолии, печали, тревоге и беспокойстве. Ты не живешь должным образом. Все признаки аномалий появляются тогда в твоем организме. В теле страдают эндокринные железы, печень, желчный пузырь, поджелудочная железа и желудок.

Люди говорят тебе: «Если хочешь быть здоровым – пей молоко по утрам, ешь яйца, масло и несколько тостов». Но если ты живешь с Христом, ты будешь здоров с апельсином или яблоком. Лучшее лекарство – это посвятить себя служению Христу. Все излечимо. Все работает должным образом. Божественная любовь все преображает, реконструирует, освящает, выпрямляет, изменяет и трансформирует.

Горящая любовь ко Христу - это нечто иное. Это не конец, не пресыщение. Она дает жизнь, она дает твердость, дает здоровье, дает, дает, дает... И чем больше она дает, тем больше мы хотим быть любимы. Человеческая любовь может уменьшить нас, может свести с ума. Когда мы любим Христа, все другие виды любви отступают.

Другие виды любви имеют точки пресыщения, а любовь ко Христу - не имеет. Естественная любовь имеет точки пресыщения. После этого может прийти ревность, придирки и даже убийство. Она может трансформироваться в ненависть.

Любовь во Христе не меняется. Мирская любовь длится короткое время, а затем медленно умирает, в то время как божественная любовь - возрастает и углубляется. Любой другой вид любви может привести нас к отчаянию. Но божественная любовь поднимает нас в сферу Бога, она дает нам спокойствие, радость и удовлетворение. Другие удовольствия утомляют нас, но это - никогда не удовлетворяется. Это неутолимая радость, которая никогда не надоедает. Это величайшее благо.

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Перевод БФ "Православное наследие Украины на Святой горе Афон" - для "УНИАН-Религии.