7 смертных грехов: афонские святые и старцы о грехе алчности

Смертный грех алчности или сребролюбия - одна из наиболее распространенных человеческих страстей. При чем заключается она в отношении к материальным благам и деньгами, а именно - в болезненном желании ими обладать. Но Господь предостерегает: «смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения» (Лк.12:15).

Попасться в сети алчности и любостяжания может и богатый, и бедный человек, у которого проявляется навязчивое желание обладать материальными благами. Такие люди никогда не остаются удовлетворенными в своей страсти и отступают от Бога. По учению святых отцов Церкви, верный спутник алчности – скупость, то есть нежелание делиться с ближним хотя бы малой частью того, что имеется.

Мы подготовили подборку высказываний афонских святых и старцев о шестом смертном грехе - алчности.

Преподобный Паисий Святогорец

«Сердце - это словно самозаряжающееся устройство: чем больше оно работает, тем больше и заряжается. Вон бензопила, когда попадает на трухлявый пенек, фыркает и глохнет. Но, попадая на твердое дерево, она упирается в работе, подзаряжается и пилит. И не только в даянии, но и в случае, когда предстоит взять что-то, мы не должны думать о себе, но всегда стремиться к тому, что приносит покой душе другого. В нас не должно быть алчности. Мы не должны помышлять о том, что имеем право взять сколько мы хотим, а другому пусть не останется ничего».

«Чем больше люди удаляются от естественной, простой жизни и преуспевают в роскоши, тем больше увеличивается и человеческая тревога в их душах. А вследствие того, что они все дальше и дальше отходят от Бога, они нигде не находят покоя».

Святитель Григорий Палама

«Сребролюбие является причиной всех зол: корыстолюбия, скупости, скаредности, черствости, неверия (или вероломства), человеконенавистничества, грабежа (или агрессивной алчности), неправды, жадности, ростовщичества, обмана, лжи, клятвопреступления и всего сходного с этими пороками. По причине сребролюбия происходят грабежи храмов, грабежи на дорогах и, можно сказать, всякий вид воровства».

«Не говорите: «Мы, в большинстве - бедные люди; и зачем ты говоришь против сребролюбия нам, у которых почти и нет денег?» - Я это говорю по той причине, что вследствие вожделения (денег), мы имеем в душе недуг и нуждаемся в излечении его. Если же ты говоришь, что ты не болен этим недугом, то докажи это на деле, не ища освободиться от бедности, но ставя ее желаннее и выше богатства, но радуясь ей и благодаря Бога, как соделывающего тебе более легкий путь ко спасению».

Преподобный Никодим Святогорец

«Когда видишь вещи красивые и ценимые на земле, подумай, что все они ничтожны, как сор, по сравнению с красотами и богатствами небесными, которые, несомненно, ты получишь после смерти, если презришь весь мир».

Преподобный Максим Грек

«Одно только истинное богатство есть богатство душевное, которое дарует Христос-Царь своим друзьям. Все же остальное – смех, на минуту увеселяющий сердце, а потом наказывающий вечно муками преисподней».

Монах Симеон Афонский

«К погоне за богатством неизбежно присоединяется жадность, а плод жадности – потеря и того, что имеешь. Жадность обуяла – пиши пропало».

«Какой яд самый страшный? Сребролюбие, которое убивает душу».

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон"- для "УНИАН-Религии".