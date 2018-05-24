7 смертных грехов: афонские святые и старцы о грехе гнева

По учению святых отцов Церкви гнев – свойство души, которым Господь изначально наделил человека для противления греху. Но после грехопадения истинное предназначение это чувства было искажено, и люди стали обращать гнев против друг друга. Однако если человек старается жить праведно и исполнять Заповеди Божии, то сила гнева обретает свою первоначальную цель и помогает в духовном самосовершенствовании.

Существует три вида гнева: раздражение – когда человек только начинает злиться на ближнего. Злоба, когда гнев укрепляется в душе, становится длительным и мстительность, когда человек выжидает удобного случая, чтобы обрушить свою злость на другого.

Мы подготовили подборку высказываний афонских святых и старцев о пятом смертном грехе - гневе.

Преподобный Паисий Святогорец

"Гнев, чистый гнев — это сила души. Если человеку от природы кроткому это свойство его характера помогает в духовном совершенствовании, то человеку гневливому в два раза больше пользы от силы, которая заключена в его характере, только бы он эту силу гнева использовал против страстей и против лукавого. Если он не будет пользоваться этой силой правильно, то ей воспользуется диавол".

"Гневаешься, потому что думаешь, что всегда виноваты другие. В тебе гнев происходит от того, что ты принимаешь относительно других помыслы, приходящие слева. Если будешь принимать помыслы, приходящие справа, то не будешь обращать внимания на то, что тебе сказали и как сказали. Будешь принимать ответственность на себя, и не будешь гневаться".

Старец Иосиф Афонский

"Так вот, это я говорю тебе и всем: никогда не стремитесь исправлять друг друга гневом, ибо искушение искушения не устраняет, но смирением и искренней любовью. Если видишь, что впереди идет гнев, отложи на время исправление. И когда увидишь, что гнев прошел, и пришел мир, и бесстрастно работает рассуждение, тогда говори полезное".

Преподобный Максим Грек

"Ибо не можем терпеть, когда видим, что нас бесчестят, а других удостаивают великих похвал. От этого мы предаемся гневу, так как считаем себя более всех достойными чести. Если же вспомнили бы, что мы все одинаково страдаем от неведения и забвения, то, во всяком случае, были бы более кроткими и не устремлялись бы, душа, друг на друга, подобно диким зверям".

Монах Симеон Афонский

"Если хочешь стать добрым, стань строгим сам к себе и не убивай других своей строгостью. К себе будь строг, а за другими смотрит Бог".

Схиархимандрит Кирик Афонский

"Если кто по вражескому наваждению (а это всегда от него бывает) поспорит с кем-либо и спор сей перейдет в гнев, — таковые хотя и прощают, однако помнят гнев и сердце их не склоняется на милость; при первом же случае, особенно во время молитвы, враг приносит память об обидчике — (это верный знак, что Бог молитвы наши не принимает). Что надо тогда делать, чтобы забыть об обиде? Надо помолиться за обидчика или обидчицу. А при встрече с обидчицей надо ей показать лицо свое веселым, а не угрюмым или печальным, и тем самым облегчишь ее дух. А кстати же сказать: по заповеди Христа просить прощение должен прежде не тот, кто виноват, а тот, кто прав. «Первее примирися с тя опечалившим...», так говорится в молитве ко святому Причащению".

"Мы не должны гневаться на людей, а на бесов, внушающих людям всякое зло".

Схимонах Иосиф Ватопедский

"Причины, вызывающие гневную страсть, многочисленны, но сходны между собой и зависят друг от друга, поскольку связывает их корыстолюбие и себялюбие. Где торжествует гибельный эгоизм, там обязательно присутствует и его тень — гнев. Почему же возникает гнев? Да потому, что на пути себялюбия возникают препятствия. В ком правят безсмысленные влечения и наслаждения, у злобных и порабощенных плотскими страстями гнев вызывается страхом лишиться возможности к их удовлетворению".

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".