В этот сентябрьский праздник почитаются христианские святые Вера, Надежда, Любовь и мать их София.

Ежегодно в сентябре отмечается день церковной памяти великомученицы Софии и её дочерей Веры, Надежды и Любови, которые причислены к лику святых. Этот праздник прославляет силу веры и мужество, которое не сломить никакими муками. В народе этот праздник называли "бабьи именины".

Праздник Вера, Надежда, Любовь: когда отмечается

Де чествования четырех святых женщин неизменна и всегда отмечается в один день. Вера, Надежда, Любовь празднуется 30 сентября. По старому стилю дата выпадала на 17 сентября.

Вера, Надежда, Любовь: история праздника

Во времена правления императора Адриана в Риме жила вдова верующая София с тремя дочерями. В то время совершались гонения на христиан. Император Адриан узнал о верующей семье и пытался вынудить их отречься от Христа. После отказа девочек пытали на глазах у матери, но их вера была непоколебимой. София похоронила дочерей, а через 3 дня умерла возле могилы.

Вера, Надежда, Любовь: традиции и запреты

Читайте такжеВоздвижение Креста Господня 2021: когда отмечаем, что можно и нельзя делать в этот деньВ этот день в церквях проходит богослужение в честь четырех святых. На Руси в этот праздник девушки и женщины громко плакали и жаловались на судьбу. Считалось, что чем больше женщина поплачет, тем больше бед обойдут её стороной.

В праздник Веры, Надежды и Любови замужние женщины проводили ритуал для семейного благополучия. Для этого покупали 3 свечи и две из них ставили перед иконой Христа. Третью свечи ставили в коровай и произносили слова о благополучии. После этого каравай раздавали родным.

Четырем святым молятся об обретении семейного счастья, успешных родах. Женщины в этот день освобождаются от домашней работы и всяческих забот. Также в праздник отмечаются именины тезок святых. В этот день нельзя играть свадьбу, шить и убирать. Женщинам нельзя ругаться друг с другом.

Автор: Екатерина Пулатова