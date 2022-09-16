В ведомстве отмечают, что проведение массовых мероприятий на период действия военного положения в стране запрещено.

Главное управление Службы безопасности Украины в Киевской области подчеркивает недопустимость участия в собрании религиозных общин для перехода от УПЦ МП к ПЦУ, ведь это, по мнению СБУ, "создает предпосылки для дестабилизации общественно-политической ситуации в Киеве и регионе".

Из-за этого правоохранители просят представителей местного самоуправления провести разъяснительную работу по переходу руководителей территориальных общин или представителей местной власти. Об этом говорится в письме заместителя начальника Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области Юрия Палагнюка от 7 сентября на адрес Дарницкой райгосадминистрации, что есть в распоряжении LB.ua.

"В связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину активизировался процесс перехода общин из юрисдикции Украинской православной церкви к Православной церкви Украины путем организации собраний граждан/общин/прихожан и местных жителей объединенных территориальных общин, во время которых большинством решается вопрос об обращении от религиозной общины к Предстоятелю ПЦУ митрополита Епифания (Думенко) с просьбой принять под Омофор ПЦУ с последующим представлением подготовленных протоколов и уставных документов в органы государственной власти", - говорится в письме СБУ.

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В ведомстве отмечают, что проведение массовых мероприятий на период действия Закона Украины "О введении чрезвычайного положения в отдельных регионах Украины" запрещено.

Кроме того, по мнению СБУ, переход религиозной общины в ПЦУ "в основном сопровождается обвинениями в незаконности действий той или иной религиозной конфессии, представителей объединенных территориальных общин и органов государственной власти, что в свою очередь приводит к физическим столкновениям, радикализации и криминализации переходных процессов".

Также, в ведомстве считают, что "проведение таких сборов может быть использовано представителями УПЦ для обжалования действий в суде", а спецслужбами РФ "для обвинений в ущемлении УПЦ, разжигание межконфессиональной вражды и использование протестного потенциала для дестабилизации общественно-политической ситуации в государстве".

"Учитывая изложенное, с целью недопущения дальнейшего обострения религиозной обстановки, минимизации возможных негативных последствий, консолидации социума и предупреждения использования страной-агрессором протестного потенциала для дестабилизации общественно-политической ситуации в государстве в условиях военного положения, считается целесообразным провести соответствующую разъяснительную работу среди работников местных органов исполнительной власти, представителей органов местного самоуправления, лидеров и руководителей общественно-политических сил, представителей религиозных конфессий с целью недопущения их вовлечения в деятельность, что может привести к тяжелым последствиям", – отмечается в сообщении СБУ.

В комментарии журналистам СБУ отвергла вмешательство в религиозные процессы в государстве, отмечая, что действуют исключительно из соображений национальной безопасности.

"СБУ никоим образом не вмешивается в религиозные процессы в государстве, а действует исключительно из соображений национальной безопасности. В то же время мы прекрасно понимаем, что Россия не оставляет попыток расшатать общественно-политическую ситуацию в Украине и, в частности, использует для этого и религиозный фактор. Поэтому в письме, которое было направлено киевским управлением СБУ в районные администрации столицы, обозначен ряд аспектов, которые используют представители вражеских спецслужб для информационно-подрывной деятельности против Украины. Также Служба безопасности обратила внимание на противодействие таким враждебным проявлениям. Отдельно напомним, что во время военного положения запрещаются любые массовые собрания людей, поскольку это может представлять угрозу их жизни – из-за повышенного риска ракетных ударов и диверсий, которые может совершать РФ. С целью недопущения таких кризисных ситуаций, а также расшатывания настроений украинского общества, что может иметь негативные последствия во время войны, СБУ мониторит потенциальные угрозы и информирует уполномоченные структуры", - говорится в комментарии пресс-службы СБУ.

При этом в начале сентября заместитель начальника Главного управления СБУ в Киевской области обращался в Управление культуры Киевской облгосадминистрации с просьбой предоставить копии протоколов и уставных документов религиозной общины Прихода в честь Покрова Божией матери Бориспольской епархии УПЦ с. Требухов Броварского района Киевской области, которая изъявила желание перейти в ПЦУ. Об этом свидетельствует еще одно письмо правоохранителей, которое оказалось в распоряжении LB.ua.

Главный редактор издания Соня Кошкина, комментируя соответствующие письма СБУ в своей колонке, напомнила, что, по Конституции, Украина является секулярной страной, в которой светская и религиозная сфера отделены друг от друга.

Также она отметила, что в украинском законодательстве нет точного определения, какие мероприятия являются массовыми, а какие – нет. При этом, подчеркивает Кошкина, религиозным общинам, несмотря на военное положение, не запрещено проводить воскресные службы или отпевание военных. В материале упоминается также и крестный ход верующих УПЦ ко Дню Независимости, в котором приняли участие около 5 тысяч человек.

"В наших реалиях, вопрос церкви - больше чем о религии, скорее, ближе к геополитике. Ведь именно РПЦ является создателем и идеологом "русского мира", под знаменами которого "боевые буряты" (здесь – собирательный образ) убивают украинцев. Как Владимир Путин считает "распад СССР главной трагедии 20 века", так Кирилл Гундяев яростно выступает против независимой украинской церкви. Прежде всего потому, что она является важным элементом нашей идентичности. Тогда как УПЦ МП – в большинстве своем – работает как инструмент продвижения пророссийских нарративов – "братские народы", "все не так однозначно" и тому подобное", - пишет Кошкина.

По ее мнению, верховные архиереи УПЦ МП пока выжидают результатов войны, чтобы присягнуть победителю.

"Возможно, война изменила что-то в их головах, но до нее многие из них открыто звали сюда Путина и Россию. И очень странно (мягко говоря), что Служба безопасности Украины сейчас им помогает. Особенно - на фоне заявлений Президента Зеленского, которыми сопровождалось увольнение предыдущего главы службы Ивана Баканова, о том, что в рядах Службы до сих пор находятся немало кремлевских агентов, шпионов, и коллаборантов. Привязанность к московской церкви - прекрасный маркер их обнаружения", - отмечает журналистка.

Напомним, сейчас, по данным опроса, более 50% украинцев идентифицируют себя верующими ПЦУ и лишь 4% относят себя к Украинской православной церкви Московского патриархата.

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