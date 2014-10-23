Патриарха Иерусалимского Теофила ІІІ пригласили посетить Украину

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на встрече с Патриархом Иерусалимским Теофилом III, которая состоялась вчера, пригласил Его Святейшество посетить Украину.

Министр отметил важную роль главы Иерусалимской церкви в продвижении идей мира и единения.

Как сообщается на сайте Министерства иностранных дел, на Святой земле Павел Климкин молился за единую неделимую Украину и ее европейское будущее.