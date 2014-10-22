Комиссия по делам религий готовит предложения по тарифной проблематике

Комиссия по делам религий Общественного совета при Министерстве культуры Украины проанализировала проблемные аспекты практического применения тарифов на электроэнергию для религиозных организаций.

Этот вопрос стал предметом рассмотрения на заседании, которое состоялось 17 октября в помещении Департамента по делам религий и национальностей Министерства, сообщает Институт религиозной свободы.

Председатель Комиссии, исполнительный директор ИРС Максим Васин привел факты неоднозначного применения законодательства, когда вместо тарифа как для населения от религиозных организаций требуют оплаты электроэнергии по коммерческим тарифам.

Во время заседания директор Департамента по делам религий и национальностей Минкультуры Владимир Юшкевичрассказал членам Комиссии об актуальных вопросах деятельности государственного органа по делам религий. По его словам, Департамент инициирует проведение семинаров по повышению квалификации по религиозным вопросам для специалистов областных государственных администраций.

Участники заседания также рассмотрели проблемные вопросы благотворительной деятельности и распределения гуманитарной помощи из-за границы, чем занимаются религиозные организации. Налаживание эффективного механизма взаимодействия органов власти с церквями особенно важно для помощи переселенцам из Донбасса и Крыма, а также учитывая потребности армии и пострадавших в зоне АТО.

В завершение члены Комиссии по делам религий Общественного совета при Минкультуры обменялись мнениями по другим вопросам, которые требуют решения в ближайшей перспективе.