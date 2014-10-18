Председатель ВР Турчинов призывает всех верующих 19 октября к молитве за Украину

Председатель Верховной Рады Александр Турчинов призывает верующих, глав всех церквей и религиозных организаций 19 октября объединиться в общей молитве за Украину, сообщает Институт религиозной свободы.

“Я обращаюсь ко всем верующим, независимо от того, на каком языке они говорят, в каком регионе живут или к какой конфессии принадлежат. Объединим наши усилия в молитве за Украину, за мир и единство в нашем государстве”, - подчеркнул спикер Парламента.

Поддерживая инициативу, которая обсуждалась в ходе встречи председателя Верховной Рады и премьер-министра Арсения Яценюка с Всеукраинским Советом Церквей, Александр Турчинов призвал верующих, глав всех церквей и религиозных организаций объединиться в общей молитве за Украину.

“Господь был всегда с нами, оберегая Украину в самые драматические моменты нашей современной истории. И сейчас, когда страна стоит перед важным выбором относительно пути дальнейшего развития, накануне голосования за новый Парламент, нам нужно Божье благословение”, - сказал Александр Турчинов.

Председатель Верховной Рады призвал верующих принять участие во Всеукраинской молитве, которая должна начаться 19 октября в 15.00 в Киеве на Майдане Независимости и в других городах по всей Украине.

“Очень важно, чтобы на Западе и Востоке, Севере и Юге в церквях, молитвенных домах, мечетях и синагогах, обращаясь к Богу, все почувствовали себя единой семьей, ответственной за будущее нашей страны. И Господь обязательно благословит Украину и ее защитников, благословит наш выбор и каждую украинскую семью”, - подытожил Александр Турчинов.