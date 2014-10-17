Яценюк поручил министрам активнее сотрудничать с Церквями в социальной сфере

Глава Правительства Украины Арсений Яценюк поручил центральным и местным органам исполнительной власти принять меры для решения проблемных вопросов, озвученных во время встречи с членами Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций.

Об этом говорится в Поручении Премьер-министра Украины от 13 октября 2014 года № 102, сообщает Институт религиозной свободы.

На Министерство социальной политики Украины возложена задача до конца октября "принять безотлагательные меры для ускорения оформления грузов с гуманитарной помощью, получаемые религиозными организациями, для дальнейшего распределения в районах проведения АТО и среди временно перемещенных лиц".

Государственной службе по чрезвычайным ситуациям совместно с Минсоцполитики Украины поручено "наладить эффективное сотрудничество с религиозными организациями по вопросам, связанным с социальным обеспечением временно перемещенных лиц".

Учитывая жалобы на раздувание противостояния на религиозной почве, Арсений Яценюк попросил МВД, Минкультуры, Киевскую и областные государственные администрации "безотлагательно принять меры для недопущения обострения межконфессиональных отношений, включая захват культовых сооружений".

Кроме этого, Министерство культуры Украины должно провести мониторинг случаев межконфессионального противостояния и разработать план мероприятий по их предотвращению. Еще одной задачей Министерства является возобновление работы Комиссии по вопросам обеспечения реализации прав религиозных организаций при Кабинете Министров Украины, для чего должен быть обновлен ее должностной состав.

Премьер-министр Украины поручил Госкомтелерадио, Киевской и областным госадминистрациям решить вопрос “бесплатного предоставления религиозным организациям эфирного времени на Первом национальном телевизионном канале, первом канале Украинского радио и каналах областных государственных телерадиокомпаний для трансляции программ, посвященных духовно-нравственным вопросам и освещению деятельности религиозных организаций”.

То же время МИД Украины получило задание способствовать членам Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций в проведении мероприятий за рубежом и рассмотреть вопрос создания специализированной общественного совета при МИД по вопросам сотрудничества с религиозными организациями.

Глава Правительства также поручил Министерству образования и науки Украины привлечь Совет Церквей к работе по выполнению задач в рамках образовательной реформы, в частности по разработке механизма государственного признания документов о высшем духовном образовании, аккредитации высших духовных учебных заведений и присуждения ими научных степеней в области «Богословие».

Как сообщалось ранее, 3 октября 2014 года Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов и Премьер-министр Украины Арсений Яценюк встретились с членами Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций. Руководители конфессий в своих выступлениях поблагодарили Правительство за уже решенные проблемы в сфере государственно-конфессиональных отношений и высказали свои предложения для дальнейшей работы.