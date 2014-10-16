Порошенко поручил Кабмину разработать до 1 января 2015 года проект Национальной стратегии в области прав человека

Президент Украины Петр Порошенко поручил Кабинету министров обеспечить до 1 января 2015 года разработку проекта Национальной стратегии в области прав человека.

Об этом говорится в указе № 811/2014, размещенном на сайте главы государства.

«В целях совершенствования правовых и организационных основ в области прав человека, создания действенного механизма всестороннего обеспечения в Украине прав и свобод человека и гражданина постановляю: Кабинету министров Украины обеспечить до 1 января 2015 года разработку с привлечением представителей органов государственной власти и органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, ведущих отечественных ученых и международных экспертов и с учетом международного опыта проекта Национальной стратегии в области прав человека и представить его на рассмотрение в установленном порядке», - говорится в документе.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.