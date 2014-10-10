Генсек ООН призвал все государства отменить смертную казнь

10 октября - Всемирный день против смертной казни. В видеообращении по этому поводу Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун вновь призвал все государства отменить смертную казнь или ввести мораторий на исполнение смертных приговоров. Об этом сообщает Центр новостей ООН.

Пан Ги Мун отметил, что после того, как семь лет назад Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом расширить практику введения моратория на смертную казнь, многие государства признали, что такой вид наказания подрывает человеческое достоинство и не приводит к снижению уровня преступности.

Глава ООН напомнил о фундаментальном праве человека на жизнь и подчеркнул, что любые ошибки или недостатки системы правосудия в условиях применения смертной казни имеют необратимый и непоправимый характер.

Генеральный секретарь заявил, что смертной казни не должно быть места в XXI веке. Он пообещал, что ООН будет добиваться отказа от такого вида уголовного наказания повсюду в мире.

«Мы должны активно настаивать на том, что смертная казнь является неоправданной мерой и, что она несовместима с основными правами человека», - сказал Пан Ги Мун.