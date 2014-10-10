В Эстонии приняли закон о совместном проживании (сожительстве)

9 октября парламент Эстонии большинством голосов принял закон о совместном проживании (сожительстве), предоставляющий возможность официально зарегистрировать отношения людям, живущим вне брака, в том числе однополым парам. Документ одобрили 40 депутатов, против - 38, 10 депутатов воздержались, сообщает baltija.eu.

Президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес подписал постановление, которым признается провозглашенным закон. Он вступит в силу с 2016 года.

Эстонская Православный Церковь Московского Патриархата выступила против принятия закона, однако ее голос не был услышан.

Входящая в правящую коалицию политическая партия "Союз отечества и республики" в свою очередь выступила с инициативой вынести вопрос на референдум, однако это предложение не нашло поддержки депутатов.