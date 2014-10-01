Всеукраинский Совет Церквей восстанавливают сотрудничество с Минздравом

Возобновил свою деятельность Общественный совет при Министерстве охраны здоровья Украины по сотрудничеству с Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций.

Представители Церквей собрались 29 сентября 2014 года в помещении МОЗ на первое заседание Общественного совета после двухлетнего перерыва в своей работе, обусловленного позицией прежнего руководства Министерства, сообщает Институт религиозной свободы.

Советник Министра Леся Брацюнь представила видение МОЗ по взаимодействию с Церквами и религиозными организациями в деле оздоровления украинского общества. После этого академик Юрий Кундиев, который до этого возглавлял Общественный совет, подвел итоги прежней деятельности и очертил проблемные вопросы на ближайшую перспективу. «Сегодня очень важна роль психофизической реабилитации пострадавших на Майдане и во время военных действий АТО», – отметил академик Юрий Кундиев. По его словам, нужно помнить, что здоровье населения зависит только на 15–20% от медиков, а все остальное – здоровый образ жизни, общая культура населения, профилактические мероприятия, и собственно этому должны уделить особое внимание МОЗ и представители религиозного сообщества.

Новым главой Общественного совета избран священник УГКЦ Андрей Нагирняк. Его заместителями стали протоиерей УПЦ Геннадий Батенко и исполнительный директор ИРС Максим Васин. Также Общественный совет сформировал секретариат и решил сосредоточить работу в профильных рабочих группах для более эффективного и системного взаимодействия с Министерством.

Самым первым вопросом определена проблематика медико-психологической реабилитации людей, пострадавших в следствие боевых действий, и вынужденных переселенцев. Кроме этого, участники заседания поддержали предложение главы НЭК по вопросам защиты общественной морали профессора Василия Костицкого относительно необходимости разработки морально-этических и медико-психологических мероприятий по противодействию антиукраинской информационной войне. Присутствующие на заседании представители МОЗ подтвердили актуальность этой проблематики для здоровья граждан.

Общественный совет также запланировал выработать свои предложения по методикам профилактики и реабилитации нарко- и алкозависимости, продолжить работу в сфере создания условий для предотвращения искусственного прерывания беременности и развития системы паллиативной помощи в Украине.