Петр Порошенко на церемонии памяти жертв Бабьего Яра: Украина никогда не допустит восстановления фашизма (фото)

Президент Украины Петр Порошенко в Национальном заповеднике «Бабий Яр» принял участие в церемонии памяти жертв трагедии Бабьего Яра.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, глава государства возложил цветы к памятнику гражданам и военнопленным, расстрелянным немецкими фашистами в Бабьем Яру. Присутствующие почтили память жертв расстрелов минутой молчания.

Говоря об уроках трагедии Бабьего Яра, Глава государства отметил, что сегодняшний день - напоминание всему миру о том, как опасна война, как необходимо ценить мир.

«Украина никогда не допустит восстановления фашизма, преследования по национальности, раскола страны по языку, вере или какому-либо другому признаку. Украина едина и будет оставаться единой», - заявил Президент.

Глава государства подчеркнул, что «только единая Украина способна победить те риски и угрозы, которые сейчас стоят перед ней».

Вместе с Президентом в церемонии также приняли участие Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов, Премьер-министр Украины Арсений Яценюк, Глава Администрации Президента Украины Борис Ложкин, глава Киевской областной государственной администрации Владимир Шандра, представители Администрации Президента, Правительства, общественности, духовенства.

От имени Президента цветы также возложили к памятному знаку «Минора», памятному Кресту членам подполья Организации украинских националистов, а также месту памяти ромов, расстрелянных в Бабьем Яру.

29 сентября 1941 в оккупированном нацистами Киеве в Бабьем Яру начались массовые расстрелы мирного населения. За 2 дня было убито почти 34000 граждан, преимущественно еврейской национальности.