Томенко считает, что с открытием памятного знака Шевченко Киево-Печерская лавра станет более украинской

Председатель общественного оргкомитета и учредитель фонда ”Рідна країна” (”Родная страна”) Николай Томенко считает, что с открытием памятного знака Тарасу Шевченко Киево-Печерская лавра станет более украинской.

Об этом он сказал сегодня на открытии памятного знака Шевченко на территории лавры, сообщили УНИАН в пресс-службе Томенко.

”О необходимости возвращения Тараса Шевченко в Киево-Печерскую лавру говорилось уже не одно десятилетие, и наконец, нам всем вместе удалось это сделать без привлечения бюджетных средств и чиновников”, - сказал инициатор идеи.

Томенко напомнил, что в свое время Петр Столыпин, который похоронен на территории Киево-Печерской лавры, неоднократно заявлял, что ”сделает все, чтобы памятники Шевченко никогда не появились в Украине”.

Томенко обратил внимание на то, что памятный знак сделан таким образом, что каждый может условно прикоснуться к месту работы Шевченко, копии его мольберта, сравнить, как с течением времени изменилась Церковь Всех Святых, которую Шевченко писал в 1846 году, и территория вокруг нее.

”Надеемся, что с возвращением Шевченко в лавру и с открытием памятного знака в его честь Киево-Печерская лавра станет более украинской”, - сказал Томенко.

Проект реализован на средства меценатов и членов Общественного оргкомитета. Памятный знак изготовлен творческой мастерской Олеся Сидорука и Бориса Крылова. Надпись на композиции: ”Здесь в 1846 году Тарас Шевченко нарисовал этюд ”Церковь Всех Святых в Киево-Печерской лавре”.

Общественный оргкомитет, в который входят Томенко, исполнительный директор Всеукраинской ассоциации музеев Сергей Гальченко, секретарь Национального союза журналистов Виктор Набруско, а также лауреаты Шевченковской премии Анатолий Хостикоев, Наталия Сумская и Мария Матиос, провел конкурс на лучший памятный знак и выбрали победителя. Проект был презентован общественности и утвержден ученым советом заповедника.