Совет при Минобороны одобрил Положение о капелланской службе в армии Украины

Совет по делам душпастырской опеки при Министерстве обороны Украины 29 августа рассмотрел проект Положения о службе военного духовенства (капелланства) в Вооруженных Силах Украины.

Представители конфессий приняли за основу разработанный Министерством нормативный документ и сформулировали свои предложения к задачам, порядку создания и функционирования капелланской службы в Украинской армии, сообщает Институт религиозной свободы.

Основные новации и проработанные поправки к проекту Положения представил старший офицер Отдела по работе с общественными, религиозными организациями и шефских связей Департамента социальной и гуманитарной политики Министерства обороны Украины полковник Руслан Коханчук.

Приглашенный на заседание Советник Премьер-министра Украины Виктор Еленский пояснил цель, с которой Кабинет Министров издал Распоряжение о создании службы военного духовенства (капелланской службы).

"Правительство намерено не просто легализовать нынешнюю душпастырскую опеку и посещение священниками воинских частей, но создать полноценную капелланскую службу. И сделать это так быстро, как это возможно, на что должны быть направлены усилия всех профильных министерств", – подчеркнул чиновник.

В обсуждении приняли участие представители Всеукраинского союза церквей евангельских христиан-баптистов, Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, Украинской Православной Церкви (в единстве с Московским патриархатом), Украинской Греко-Католической Церкви и Римско-Католической Церкви. Накануне представители всех членов Совета приняли участие в проработке проекта Положения в формате рабочей группе.

Свои предложения предоставили также председатель Общественного совета при Министерстве культуры Украины Юрий Решетников и исполнительный директор Института религиозной свободы Максим Васин.

Ожидается, что в ближайшие недели Положение о службе военного духовенства (капелланства) в Вооруженных Силах Украины будет утверждено Министерством обороны Украины.

Согласно ориентировочным расчетам для душпастырской опеки военнослужащих Вооруженных Сил Украины нужно до 180 военных священников (капелланов), с которыми планируется заключить трудовые контракты. Также проект Положения предусматривает привлечение внештатных священников к удовлетворению религиозных потребностей военнослужащих.