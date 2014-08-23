Порошенко принял участие в молитве за Украину в Софийском соборе

Президент Украины Петр Порошенко принял участие в молитве за Украину, которая состоялась в Софийском соборе в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, в соборе президент был со всей семьей.

На церемонии также присутствовали экс-президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, премьер-министр Украины Арсений Яценюк, председатель Верховной Рады Александр Турчинов, члены Кабинета министров, народные депутаты.

К собравшимся со словами молитвы обратились руководители украинских церквей предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий, глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет, глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук).