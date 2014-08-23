В Софии Киевской состоялись торжества ко Дню Независимости с участием Всеукраинского Совета Церквей

15:13, 23 августа 2014
Государство
225

В Софии Киевской состоялись торжества ко Дню Независимости Украины.

В мероприятии приняли участие Президент Украины Петр Порошенко, члены Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций.

Украинскую Православную Церковь представил Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

Предстоятель Украинской Православной Церкви поздравил Президента, власть и весь боголюбивый народ с праздником.

Его Блаженство пожелал всем мира, согласия и Божьего благословения.

church.ua

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter