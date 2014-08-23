В Софии Киевской состоялись торжества ко Дню Независимости с участием Всеукраинского Совета Церквей

В Софии Киевской состоялись торжества ко Дню Независимости Украины. В мероприятии приняли участие Президент Украины Петр Порошенко, члены Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций. Украинскую Православную Церковь представил Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Предстоятель Украинской Православной Церкви поздравил Президента, власть и весь боголюбивый народ с праздником. Его Блаженство пожелал всем мира, согласия и Божьего благословения. church.ua

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