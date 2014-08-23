В Софии Киевской состоялись торжества ко Дню Независимости с участием Всеукраинского Совета Церквей
15:13, 23 августа 2014Государство
225
В Софии Киевской состоялись торжества ко Дню Независимости Украины.
В мероприятии приняли участие Президент Украины Петр Порошенко, члены Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций.
Украинскую Православную Церковь представил Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.
Предстоятель Украинской Православной Церкви поздравил Президента, власть и весь боголюбивый народ с праздником.
Его Блаженство пожелал всем мира, согласия и Божьего благословения.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter