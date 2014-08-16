Порошенко на встрече с митрополитом Онуфрием: Сегодня Церковь и власть должны сообща отстаивать государственнические ценности

Сегодня Церковь и власть должны сообща отстаивать государственнические ценности.

Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко во время встречи с предстоятелем Украинской Православной Церкви Митрополитом Киевским и всей Украины Онуфрием, сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко поздравил предстоятеля УПЦ с избранием на Престол.

«Мы молимся, чтобы Церковь выстояла и принесла мир, милосердие и христианские ценности на нашу землю. Государство и я, как президент, являюсь надежной опорой в Вашем Божьем деле. И мои глаза, и мое сердце, и двери всегда будут открыты для Вас», - сказал Порошенко.

«Трудные времена сейчас переживает наша многострадальная Украина, которая нуждается в слове Божьем, единстве, мире и милосердии. Милосердие к обездоленным, к воинам, которые защищают нашу Украину, к тем, кто был вынужден выехать и сейчас нуждается в помощи. Эта христианская помощь – то, что нам нужно в первую очередь», - подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что Церковь сегодня нуждается в единстве и диалоге.

«Я очень рад, что сразу после избрания Вы выразили твердое убеждение продолжать поиск мира, согласия и объединения, в котором сегодня очень нуждается Украина. Как и Церковь нуждается в диалоге единения», - подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что украинский народ сегодня демонстрирует единство и патриотизм.

«Я горжусь тем, как украинский народ ведет себя в эти тяжелые времена, как он объединяется, насколько он сейчас является патриотическим, любит Родину, есть сплоченным. И с честью преодолевает эти испытания», - сказал Президент.

Порошенко подчеркнул, что сегодня Церковь и власть должны сообща отстаивать государственнические ценности.

«Когда мы говорим о европейской интеграции, то речь идет не о договорах, а о ценностях. Эти ценности должны быть первым ориентиром для нас при принятии решений - ценности общечеловеческие, ценности христианские», - сказал глава государства.

Предстоятель УПЦ поблагодарил президента за поздравления. Он подчеркнул, что главной обязанностью Церкви сегодня является примирение людей.

«Мы принимаем всех с любовью, потому что все мы – дети Божьи, и это - главная миссия Церкви. Наше служение в том, чтобы воспитывать людей, поднимать людей духовно», - сказал Предстоятель УПЦ.

Он отметил, что Церковь должна помогать людям, которые сегодня страдают. «Мы с людьми не только в духовных, но и в материальных бедах. Мы должны разделять их судьбу, чтобы скрасить горечь скорби, которую люди сегодня переживают», - подчеркнул предстоятель УПЦ.

Митрополит Онуфрий отметил, что Церковь сегодня стремится к объединению.

«Мы должны объединиться во Христе», - сказал предстоятель УПЦ.

Как сообщал УНИАН, 13 августа собор епископов УПЦ, который состоялся в Киево-Печерской лавре, избрал митрополитом Киевским, предстоятелем УПЦ митрополита Онуфрия. Интронизация главы УПЦ состоится 17 августа.