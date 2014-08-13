Порошенко выразил надежду, что под руководством нового Предстоятеля УПЦ «умножатся достижения украинского православия»

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия с избранием на престол Предстоятеля Украинской Православной Церкви. Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

Глава государства выразил надежду, что под руководством нового Предстоятеля УПЦ «умножатся достижения украинского православия».

«Уверен, Ваши усилия будут возложены на дальнейшее возрождение духовного наследия, укрепления морального авторитета и усиления социального служения Церкви, на достижение мира и согласия в обществе», - отметил он.

Порошенко пожелал Митрополиту Онуфрию крепкого здоровья, вдохновения и благословения в архипастырской деятельности «на благо верующих и процветания Украины».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 августа, Собор епископов Украинской православной церкви Московского патриархата, который состоялся в Киево-Печерской лавре, избрал митрополитом Киевским, Предстоятелем УПЦ митрополита Онуфрия.

Интронизация Предстоятеля УПЦ состоится 17 августа.