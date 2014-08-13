Президент Украины пожелал Собору епископов УПЦ мудрости

Президент Украины Петр Порошенко пожелал Собору епископов Украинской православной церкви плодотворной работы и мудрости и напомнил о консолидирующей миссии Церкви в обществе, ее мощном воспитательном и патриотическом потенциале.

Об этом говорится в переданном УНИАН обращении президента Украины к Собору епископов УПЦ.

Глава государства отметил, что «сегодня в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре происходит историческое событие - избрание Предстоятеля самостоятельной и независимой в управлении Украинской православной церкви».

«На вас возлагается особая ответственность - с совестью определить самого достойного архиерея для древней Киевской кафедры, который достойно продолжит праведные труды новопреставленного Блаженнейшего митрополита Владимира», - отметил Порошенко в своем обращении.

Он отметил, что Собор епископов УПЦ проходит «в самый сложный период современной Украины - проливается человеческая кровь, мы страдаем от внешней вооруженной агрессии». «Такая цена за стремление наших граждан к достойной жизни в целостном, независимом, демократическом и процветающем государстве», - отметил глава государства и добавил: «В этих обстоятельствах чрезвычайно важной является консолидирующая миссия Церкви в обществе, ее мощный воспитательный и патриотический потенциал».

Порошенко подчеркнул, что власть Украины высоко ценит усилия религиозных организаций, направленные на примирение, духовную и гуманитарную поддержку соотечественников, и готова к дальнейшему действенному сотрудничеству.

Порошенко пожелал Собору епископов УПЦ плодотворной работы, мудрости и мира.