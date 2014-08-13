Яценюк надеется, что новый Митрополит УПЦ будет видеть Украину независимой, а православие - единым

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк надеется, что новый Митрополит УПЦ будет продолжать дело тех Киевских митрополитов, которые мечтали видеть нашу страну независимой, а ее Православную Церковь – единой.

Об этом говорится в его обращении к Собору Епископов Украинской Православной Церкви, опубликованном на правительственном портале.

«По случаю начала работы Собора епископов Украинской Православной Церкви примите поздравления и заверения в том, что правительство Украины и в дальнейшем последовательно будет отстаивать принцип свободы совести и защищать фундаментальные права человека», - говорится в обращении.

Яценюк подчеркивает, что «ваш Собор происходит во время, когда украинский народ стал на защиту своей Отчизны от внешней агрессии и террористических нападений, когда ежедневно за наше будущее погибают на поле боя лучшие сыны и дочери Украины. В эти дни общество обращается к Церкви за духовной поддержкой, за укреплением в надежде, за благословением на сопротивление врагу».

«Общественность ожидает от своих церковных предводителей жертвенности и морального совершенства, патриотизма, взвешенных, но решительных действий ради сплочения общества, освобождения наших земель от оккупантов и возвращения украинцев к мирному созидательному труду», - отмечается в сообщении.

Кроме этого Яценюк отмечает, что «на вас, епископов, которые собрались в Киеве со всей Украины, возлагается особая миссия – избрание нового Митрополита Киевского, который будет продолжать дело тех Киевских митрополитов, которые мечтали видеть нашу страну независимой и цветущей, а ее Православную Церковь – единой и достойно представленной во Вселенском Православии».

«Желаю Отцам Собора обильных Божьих благословений, глубокой мудрости и высокой ответственности», - добавил он.