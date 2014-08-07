Во Львове завтра Саакашвили примет участие в общей молитве за территориальную целостность Украины и Грузии

В пятницу, 8 августа, во Львов приедет грузинский государственный и политический деятель, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

В пятницу в Гарнизонном храме Святых апостолов Петра и Павла города Львова состоится заупокойная молитва и зажжение свеч в память о погибших в военных действиях российско-грузинской войны. Также с участием Саакашвили состоится общая молитва по погибшим грузинским и украинским солдатам, за территориальную целостность Украины и Грузии. После молитвы возле Гарнизонного храма состоится пресс-конференция с участием Саакашвили и городского головы Львова Андрея Садового.

В Украинском Католическом Университете состоится заседание экспертного клуба «Самопоміч» с участием Саакашвили. В заседании также примут участие представители бизнеса, общественные активисты, педагоги, журналисты, а также представители посольств и консульств.

Напомним, 8 августа исполняется 6-я годовщина вступления российских войск на территорию Грузии.

Как сообщал УНИАН, 1 августа Тбилисский городской суд принял решение о заочном аресте Саакашвили. Ему было предъявлено обвинение в превышении служебных полномочий, которое Саакашвили назвал ”чисто политическим”.

Саакашвили, который возглавлял Грузию с 2004 по 2013 год, покинул страну в конце прошлого года после того, как закончился его второй президентский срок.