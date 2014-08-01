Определены победители Конкурса на лучшие культовые сооружения Украины в 2013 году

Определены победители Конкурса на лучшие дома и сооружения, построенные и принятые в эксплуатацию на территории Украины в 2013 году. Об этом сообщили в Департаменте государственных программ и развития жилищного строительства Минрегиона.

Участники Конкурса соревновались в девяти номинациях: жилищное строительство; инженерные сооружения и объекты транспортной инфраструктуры; объекты социально-культурной и оздоровительной сферы; промышленные предприятия и объекты производственного назначения; административно-офисное и гостиничное строительство; объекты образования, воспитания и подготовки кадров; объекты сельского строительства; культовые сооружения; объекты досуга и отдыха.

На Конкурс было представлено 66 объектов из 23 областей Украины. Больше всего объектов подали строительные и проектные организации Киева - 8, Донецкой области - 7, в Винницкой - 5, Запорожской, Киевской, Ровенской - 4, Луганской, Львовской, Одесской, Харьковской, Черкасской, Черниговской - по 3.

По результатам Конкурса, утвержденные приказом Минрегиона, в номинации «Культовые сооружения» победителями определены объекты:

1 место - «Строительство Храма Святой Благоверной Царицы Тамары Харьковской епархии УПЦ по Белгородскому шоссе рог пр. Академика Курчатова в г. Харькове» (Заказчик: Религиозная Община Святой Благоверной Царицы Тамары Харьковской епархии Украинской Православной Церкви; Генеральный проектировщик: Государственное предприятие Украинский государственный проектный институт «УКРГОРСТРОЙПРОЕКТ»; Генеральный подрядчик: открытое акционерное общество «Трест Жилстрой-1»).

2 место - «Строительство церкви прихода в честь Святой Великомученицы Варвары по ул. Багговутовской, 1 в Шевченковском районе г. Киева» (Заказчик: Религиозная община Украинской Православной Церкви парафии в честь Святой Великомученицы Варвары; Генеральный проектировщик: Общество с ограниченной ответственностью «КИЕВАРХПРОЕКТ»; Генеральный подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «ИНБУД ХХІ»).

3 место - «Строительство церкви Свято-Троицкого женского монастыря (Черниговская обл., г. Прилуки, вул. Киевская, 56)» (Заказчик: Свято-Троицкий женский монастырь Украинской Православной Церкви Черниговской епархии; Генеральный проектировщик: Частное предприятие «Проектно-строительная фирма «ДОМ»; Генеральный подрядчик: Частное предприятие «Прилукиспецбуд»).

Все эти культовые сооружения принадлежат Украинской Православной Церкви Московского Патриархата.

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