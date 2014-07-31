Путин планирует восстановить монастыри Кремля

Президент России Владимир Путин предложил план преобразований внутри Московского Кремля, которым предусматривается восстановление Чудова и Вознесенского монастырей. Об этом сообщает "Седмица".

"Такая возникла идея - не восстанавливать этот новодел (14-й корпус Кремля), а наоборот, восстановить исторический облик этого места с двумя монастырями и церковью", - сказал Владимир Путин.

Путин подчеркнул, что такой план может быть реализован только после одобрения общественностью и ЮНЕСКО.

"Нужно обсудить этот вопрос с московской архитектурной общественностью, согласовать этот вопрос с ЮНЕСКО", - сказал он.

Путин отметил, что 14-й корпус Кремля был построен в 1930-е годы, а исторически на этом месте находились два монастыря и церковь. Он напомнил, что в 14-м корпусе размещались подразделения администрации главы государства, которые затем были выведены в здания на Старой площади.

14-й корпус Кремля - административный корпус, расположенный между Спасскими воротами и Сенатским дворцом. Здание построено в 1934 году на месте разрушенных в 1929-1930 годах Чудова и Вознесенского монастырей и Малого Николаевского дворца.