Возобновила работу Комиссия по делам религий Общественного совета при Минкультуры

28 июля в помещении Министерства культуры Украины состоялось учредительное заседание Комиссии по делам религий Общественного совета, сообщает Институт религиозной свободы.

Участники заседания единогласно избрали руководство Комиссии для координации своей деятельности.

Председателем Комиссии по делам религий избран исполнительный директор Института религиозной свободы Максим Васин, заместителем председателя – пастор Церкви христиан веры евангельской Украины Анатолий Козачок. Функции секретаря Комиссии возложены на руководителя отдела внешних связей Церкви адвентистов седьмого дня пастораМаксима Крупского.

Члены Комиссии при обсуждении с участием председателя Общественного совета Юрия Решетникова определили актуальные направления работы Комиссии и согласовали сроки формирования плана своей работы на ближайшие месяцы.

Напомним, что 8 июля 2014 года состоялось учредительное собрание нового состава Общественного совета при Министерстве культуры Украины.

Согласно законодательству на Минкультуры возложены функции государственного органа по делам религий.