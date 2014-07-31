Священники смогут стать штатными капелланами в военных структурах Украины

16:27, 31 июля 2014
Государство
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Кабинет Министров Украины распорядился до 1 августа 2014 года разработать и утвердить положение о службе военного духовенства (капелланской службе) в Вооруженных Силах, Национальной гвардии и Государственной пограничной службе Украины. 

Об этом говорится в правительственном Распоряжении от 2 июля 2014 года № 677-р, которое вступило в силу с момента его принятия, сообщает Институт религиозной свободы. 

Соответствующие положения поручено разработать Министерству обороны, Министерству внутренних дел и Администрации Государственной пограничной службы Украины. 

Предполагается, что священнослужители, которые предложены религиозными организациями и успешно прошли отбор, трудоустраиваются с заключением соответствующих трудовых договоров в подразделения Вооруженных Сил, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы, относятся к персоналу этих воинских формирований и являются военными священниками (капелланами). 

После утверждения положений о капелланской службе Минобороны, МВД и ГПС должны в месячный срок осуществить отбор лиц из числа священнослужителей, которые предложены религиозными организациями, согласно установленных требований. Основной задачей военных священников-капелланов будет обеспечение душпастырской опеки военнослужащих и резервистов Вооруженных Сил, Национальной гвардии и Госпогранслужбы Украины. 

Также Кабмин распорядился "обеспечить организацию обучения военных священников (капелланов) основам военного дела, а также их военно-гуманитарную и военно-психологическую подготовку". 

Ежегодно Правительства и Министерству культуры должно предоставляться информация о состоянии службы военного духовенства (капелланской службы) и готовиться соответствующая статистическая отчетность. 

Кроме этого, Министерству социальной политики поручено подготовить предложения о дополнении Классификатора профессий профессии, по которой обеспечивается пастырская опека военнослужащих и резервистов Вооруженных Сил, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. 

На Министерство культуры возложена обязанность "проводить соответствующий мониторинг и ежеквартально подавать Кабинету Министров Украины информацию о проведенной работе". 

Минкультуры при этом обязано "содействовать координации сотрудничества религиозных организаций с Минобороны, МВД, Администрацией ГПС по вопросам службы военного духовенства (капелланской службы)". 

Напомним, что Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций в течение последних лет неоднократно подчеркивал необходимость "ввести институт военного капелланства (душпастырства) в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях". 

С этой целью в 2009 году при Министерстве обороны Украины был создан Совет по делам душпастырской опеки. 

В апреле 2011 года приказом Минобороны была утверждена Концепция душпастырской опеки в Вооруженных Силах Украины, разработанная при участии представителей церквей и религиозных организаций.

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