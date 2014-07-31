МИД рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Израиль и Палестину

В связи с резким обострением ситуации безопасности и проведением антитеррористической операции в секторе Газа, а также многочисленными протестными акциями, которые проходят на всех палестинских территориях, в том числе - в Рамалле, Вифлееме и других городах, Министерство иностранных дел в очередной раз настоятельно рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Израиль и Палестинскую Автономию, а тем, кто уже находится в указанном регионе, - безотлагательно покинуть указанную территорию.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, гражданам, находящимся на территории Израиля и ПНА, следует проявлять повышенную осторожность, соблюдать правила личной безопасности, постоянно отслеживать сообщения о развитии ситуации в стране и выполнять соответствующие инструкции местных компетентных органов.

В случае попадания в чрезвычайные ситуации, гражданам Украины следует безотлагательно обращаться на круглосуточные ”горячие линии” посольства Украины в Государстве Израиль по телефону: (+972) 52 952 54 54, консульство Украины в Хайфе: (+972) 52 952 54 54, представительство Украины при Палестинской Национальной Администрации (+972) 59089089, или звонить на ”горячую линию” МИД Украины: (+38044) 238 16 57.