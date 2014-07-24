Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций обратился к средствам массовой информации

В современном бытии средствам массовой информации отведена важная роль в формировании общественного мнения в обществе и человеческих взаимоотношений в мире. Похвально, приятно и общественно полезно, когда эта роль осуществляется ответственно, с соблюдением общечеловеческих принципов морали, законодательства и высоких стандартов современной журналистики.

Однако, все чаще мы становимся свидетелями другого рода “журналистики” - информационных войн, которые ведутся как между странами и народами, так и внутри нашей страны, когда Истина грубо подменяется откровенной ложью.

В таких случаях средства массовой информации, которые призваны свидетельствовать и доносить до людей правду, особенно в последнее время используются с целью разжигания вражды против Украины, оправдания внешней агрессии против нашего государства, нарушение его суверенитета и территориальной целостности. Признавая правду одной из высших ценностей, мы считаем недостойным и осуждаем распространение ложной и фальшивой информации о событиях в Украине.

К большому сожалению религиозная сфера не является исключением. В нашей стране и из-за рубежа со стороны телеканалов и других СМИ неоднократно наблюдалось распространение неправдивой, недостоверной и провокационной информации на религиозную тематику. Вследствие этого формируется негативное отношение как к верующим и религиозному сообществу вообще, так и к отдельным украинским конфессям и религиозным организацям и их представителям, что может привести к усилению разделения и провоцировать вражду внутри украинского общества, и, как следствие, привести к крайне опасному общественному противостоянию на религиозной почве.

Такие действия угрожают внутренней безопасности нашей страны, которая сегодня как никогда нуждается в единстве и консолидации всех здоровых сил. Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций прилагает много усилий для сохранения мира и соблюдения межконфессионального согласия в украинском обществе. Мы не можем допустить, чтобы эти усилия были испорчены путем злоупотребления свободой слова как в украинских, так и в зарубежных СМИ.

Мы осознаем потребность общества во всестороннем, взвешенном, объективном информировании о церковной и религиозной жизни, в том числе потребность освещения проблемных вопросов жизни конфессий и межконфессиональных отношений. Церкви и религиозные организации открыты к конструктивному сотрудничеству со средствами массовой информации для достижения этой цели. Со своей стороны мы призываем как украинские, так и зарубежные СМИ, объективно и непредвзято освещать события общественно-политической, межнациональной, религиозной и межконфессиональной жизни в Украине. Всем нам следует помнить, что ложь является одним из самых тяжелых грехов, за который лжец несет также и духовную ответственность.

Надеемся, что конструктивное сотрудничество Церквей и религиозных организаций с представителями медиа будет способствовать прекращению внешней агрессии против Украины, остановке кровопролития, преодолению розни, формированию высоконравственного, мирного, стабильного, слаженного и консолидированного украинского общества, укреплению украинской государственности, установлению справедливых отношений с другими странами.

Киев, 23.07.2014 г.