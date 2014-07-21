Департамент по делам религий Минкультуры прокомментировал порядок внесения возможных изменений и дополнений к уставу УПЦ

Департамент по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины дал разъяснения Религиозно-информационной службе Украины по поводу порядка внесения возможных изменений и дополнений в зарегистрированный устав Украинской Православной Церкви.

Речь идет о возможности повторения в УПЦ в 2014 году ситуации 1992 года, когда непосредственно на заседании Собора епископов были внесены изменения в действующий Устав УПЦ и, соответственно этим нововведениям, сразу проведено избрание нового Предстоятеля Церкви.

Департамент разъясняет следующее:

1. Изменения к действующим зарегистрированным уставам религиозных организаций вносятся соответственно нормам, прописанным в уставе религиозной организации. В частности устав Украинской Православной Церкви может быть изменен только в соответствии пункту 7 раздела ІІ Собором УПЦ и пункту 9 раздела ІІІ Собором епископов УПЦ.

2. Внесенные изменения, если они не противоречат действующему законодательству Украины, регистрируются в определенном законом порядке в центральном органе исполнительной власти, реализующем государственную политику в сфере религии (ст. 14 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях»).

3. Лишь после утверждения изменений к уставам в государственных органах власти, новые нормы устава вступают в силу.

Депрелигий подчеркивает: поскольку, соответственно действующему уставу УПЦ, к 13 августа 2014 года не может созываться ни Собор УПЦ, ни Собор епископов УПЦ, на которых можно было бы внести изменения в действующий устав УПЦ, то избрание 13 августа 2014 года на Соборе епископов УПЦ нового Предстоятеля УПЦ может состояться только на основе норм действующего устава этой религиозной организации.

В Депрелигий надеются, что проведение такого ответственного Собора епископов УПЦ и избрание нового Главы Церкви пройдет без нарушений действующего устава религиозной организации и не вызовет ни конфликтных ситуаций, ни эскалации напряжения в среде Украинской Православной Церкви. А также выражают надежду, что иерархия УПЦ придет к согласию и примирению, покажет пример христианской и патриотической ответственности за судьбу народа Украины в условиях аннексии Крыма и войны против Украины.