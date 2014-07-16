Главой общественного совета при Минкультуры Украины избран Юрий Решетников

Общественный совет при Министерстве культуры Украины продолжает свою работу в новом составе.

Его новым главой избран Юрий Решетников, бывший председатель Госкомнацрелигий и представитель Института христианской демократии.

Заместителями председателя Общественного совета стали представитель Украинского общества охраны памятников истории и культуры Богдан Кожушко и директор Центр украинской культуры и искусства Светлана Долеско.

Такие решения приняты представителями общественных, религиозных и других организаций во время учредительного собрания, которое состоялось 8 июля 2014 года в Киеве, сообщает Институт религиозной свободы.

В учредительном собрании приняли участие инициативная группа по его подготовке, руководство Минкультуры, делегаты от институтов гражданского общества и представители СМИ.

"Я стремлюсь к тому, чтобы мы были открыты для общественного мнения, чтобы решение Минкультуры и Министра учитывали реальные аргументы общественных объединений, в частности тех, которые войдут в Общественный совет. Чтобы мы вместе формировали ответы на те сложные вопросы, которые перед нами предстают. Надеюсь, Общественный совет действительно станет тем крепким плечом, на которое сможет опереться Министерство в процессах реформирования отрасли культуры", – отметил Министр культуры Украины Евгений Нищук в своем приветственном выступлении.

По решению зарегистрированных участников собрания состав Общественного совета был утвержден в количестве 110 человек, утверждено обновленное Положение и перечень комиссий по направлениям работы Общественного совета.

Члены Общественного совета будут работать в формате профильных комиссий, среди которых:

Комиссия по делам религий;

Комиссия по вопросам искусств и отраслевому специальному образованию;

Комиссия по вопросам культурного наследия и культурных ценностей;

Комиссия по вопросам межнациональных отношений;

Комиссия по вопросам международного сотрудничества;

Комиссия по вопросам охраны авторского права и смежных прав.

Напомним, что в соответствии с Постановлением Кабмина Украины № 996 от 03.11.2010 года состав Общественного совета обновляется каждые два года.