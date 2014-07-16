НКРЭ установило новую сниженную цену на газ для религиозных организаций

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики, установила предельный (максимальный) уровень цены на природный газ для религиозных организаций, сообщает Институт религиозной свободы.

В соответствии с Постановлением НКРЭ № 930 от 27.06.2014 года религиозные организации будут платить за природный газ по цене 2362 грн. за 1000 м. куб, кроме объемов, используемых для осуществления производственно-коммерческой деятельности.

Также этот тариф будет применяться субъектами хозяйствования, производящими тепловую энергию, в том числе блочных (модульных) котельных, установленных на крыше и пристроенных (с учетом объема природного газа, используемого для производства и предоставления религиозным организациям услуг по отоплению и снабжению горячей водой, при условии ведения такими субъектами отдельного приборного и бухгалтерского учета тепла и горячей воды).

Указанная цена не учитывает налог на добавленную стоимость, сбор в виде целевой надбавки к действующему тарифу на природный газ для потребителей всех форм собственности, который взимается в размере 2%, тарифов на услуги по транспортировке, распределению и поставке природного газа по регулируемому тарифу.

Новая цена, утвержденная НРКЭ, применяется с 1 июля 2014 года.

Как сообщал ИРС, Кабинет Министров Украины установил цену на природный газ для нужд религиозных организаций в размере 50% от уровня цены для промышленных потребителей, которая существовала до того времени.

Правительство также установило, что такое уменьшение цены на газ должно учитываться при определении тарифов на тепловую энергию и услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей воды для нужд религиозных организаций.