Директор Департамента по делам религий призвал содействовать освобождению священника УГКЦ на Востоке Украины

Директор Департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины Владимир Юшкевич обратился к представителям украинских правоохранительных органов, спецслужбам, представителям международных организаций с просьбой сделать все возможное для освобождения священника. Отдельно он попросил управляющего Донецкой епархией Украинской Православной Церкви, митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона помочь спасти священника.

«Как стало известно, 4 июля в Донецке пропал секретарь Совета Церквей и религиозных организаций Донецкой области, священник Украинской Греко-Католической Церкви Тихон Кульбака. По некоторой информации, к его исчезновению причастны члены террористической организации «Донецкая народная республика». Перед этим отец неоднократно получал угрозы от пророссийских активистов.

Таким образом нарушаются основные права человека: право на жизнь, право на свободу и личную неприкосновенность, право на свободу мировоззрения и вероисповедания.

Обращаюсь к представителям украинских правоохранительных органов, спецслужб, представителям международных организаций с просьбой сделать все возможное для освобождения священника. Отдельно прошу управляющего Донецкой епархией Украинской Православной Церкви, митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона помочь спасти священника», – говорится в документе.

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