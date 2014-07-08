Киевсовет отказался освободить религиозные организации от нового налога на жилую недвижимость

Киевский городской совет решил отказаться от установления для религиозных организаций льготной ставки налога на жилую недвижимость.

Отдельное голосование по этому вопросу состоялось на заседании в четверг, 3 июля 2014 года, во время рассмотрения Решения «О внесении изменений в решение Киевского городского совета от 23 июня 2011 года №242/5629 «Об установлении местных налогов и сборов в г.Киеве», сообщает Институт религиозной свободы.

Как пояснил ИРС юрист Виталий Грень, во время рассмотрения изменений изъят п. 4.2 из Дополнения №1 к Решению Киевсовета, предусматривавшего льготу для религиозных организаций в оплате налога на жилую недвижимость в размере 1 грн. в год.

«За» изъятие льготы для религиозных организаций из проекта Решения Киевсовета проголосовали 85 депутатов и лишь 1 проголосовал «Против», как свидетельствуют полученные ИРС документы.

Как сообщил на своей страничке в Фейсбуке депутат Игорь Мосийчук (Радикальная партия), инициатива отменить льготы для всех религиозных общин исходила от фракции ВО «Свобода».

Он сам, в свою очередь, предлагал «лишить льгот при оплате налога на жилую недвижимость религиозные общины, имеющие руководящие органы за границей Украины» и, в частности, вспомнил об УПЦ (Московского Патриархата). Однако депутаты Киевсовета отклонили это предложение и решили отменить льготы для всех религиозных организаций.

По просьбе ИРС прокомментировать голосование Киевсовета по этому вопросу, глава Постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Андрей Странников (партия «УДАР») сообщил: «Сессия не поддержала проект решения в редакции Комиссии и изъяла этот пункт. Поскольку сейчас нет автоматизированной системы голосования, то нет и идентификации, кто проголосовал, а кто – нет».

По его словам, Комиссия может вернуться к этому вопросу по инициативе религиозной общественности.

Напомним, что налог на жилую недвижимость введен изменениями к Налоговому кодексу Украины еще в начале 2013 года как «налог на роскошь». Однако для религиозных организаций как неприбыльных институций парламентарии не сделали никакого исключения.

В апреле прошлого года Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций обращался к парламентариям с просьбой полностью исключить религиозные организации из числа субъектов налогообложения жилой недвижимости. Представители конфессий объясняли эту необходимость тем, что многие молитвенные дома, семинарские помещения и монастыри имеют статус жилых помещений.

В итоге Верховная Рада наделила органы местного самоуправления правом устанавливать налоги для религиозных организаций по уплате этого налога. Однако новоизбранный Киевсовет решил этого не делать.

Как известно, 25 мая 2014 года прошли выборы в Киевский городской совет. Из 120 мандатов депутатов Киевсовета партия «УДАР» получила большинство – 78, Радикальная партия Олега Ляшко – 7, ВО «Свобода» – 6, партия «Самопоміч» – 5.

Партии «Нове життя», «Громадянська позиція» и ВО «Батьківщина» получили по 3 места в Киевсовете, а партии «Єдність», «Демократичний альянс» и «Демократична партія України» – по 2. При этом еще 9 депутатов были самовыдвиженцами.