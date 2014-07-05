Президент уверен, что Господь забрал предстоятеля УПЦ, чтобы поместить его душу среди праведников

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что Господь забрал предстоятеля Украинской Православной Церкви митрополита Владимира, чтобы поместить его душу среди праведников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал журналистам после прощания с митрополитом в Киево-Печерской лавре.

Порошенко подчеркнул, что сегодня очень тяжелый день.

“Сегодня украинская церковь потеряла своего предстоятеля, а Украина – великого украинца — блаженнейшего Владимира”, - заметил он.

Порошенко отметил, что для него Владимир был человеком, который создал Украинскую церковь, человеком, который отличался скромностью, мудростью, благотворительностью и был очень верующим.

“Это именно то, в чем сегодня очень нуждается Украина, в эти трудные времена. И, возможно, Господь забрал блаженнейшего Владимира, чтобы сразу поместить среди праведников. И наши молитвы, молитвы за Украину, молитвы за упокой его души Господь услышит”, - сказал президент.

Порошенко считает, что это еще одно доказательство того, что в трудные времена украинцам нужно быть вместе.

“Мы будем молиться за упокой его души, и будем просить у Господа силы, силы для того, чтобы преодолеть те испытания, через которые сегодня проходит наше государство. Упокой Господи его душу”, - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Киеве на 79-м году жизни умер предстоятель УПЦ Владимир (Сабодан). Он проходил лечение в одной из киевских клиник.

У митрополита Владимира было онкологическое заболевание и болезнь Паркинсона. Кроме того, он перенес операции на сердце и бедре.

Состояние здоровья иерарха значительно ухудшилось в январе.