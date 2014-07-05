Порошенко cкорбит по поводу смерти Митрополита Владимира и называет его служение примером милосердия, благотворительности и мира

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования по поводу смерти предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Из жизни ушел выдающийся духовный лидер, который возглавлял Церковь во времена ее возрождения после десятилетий жестокого гонения. Собственным примером он призывал к жизни по заповедям Господним, к милосердию и благотворительности, примирению и согласию. Все его архипастырское служение было преисполнено любви к родной Украине», - говорится в соболезновании главы государства.

Порошенко выразил соболезнования епископату, духовенству, монашеству и верующим Церкви.

Также на своей странице в Фейсбук Петр Порошенко написал:

"Ушел из жизни Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Владимир.

Сегодня как никогда Украине и православной пастве необходимо мудрое Слово Блаженнейшего Владимира. Для всех нас это тяжелая и болезненная потеря, ведь все Его архипастырское служение было преисполнено любви к родной Украине и всем украинцам.

Он навсегда останется для всех нас примером милосердия, благотворительности и мира. Вечная память и Царство Ему небесное..."

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Киеве на 79-м году жизни скончался предстоятель УПЦ Владимир (Сабодан). Он проходил лечение в одной из киевских клиник.

Также у Митрополита Владимира было онкологическое заболевание и болезнь Паркинсона. Кроме того, он перенес операции на сердце и бедре.

Состояние здоровья иерарха значительно ухудшилось в январе.