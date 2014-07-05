Путин выразил соболезнования в связи с кончиной митрополита Владимира

Президент России Владимир Путин соболезнует Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и епископату УПЦ в связи с кончиной митрополита Киевского и всея Украины Владимира. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Митрополит Владимир скончался в субботу рано утром на 79-м году жизни после продолжительной болезни. В конце июня у митрополита открылось внутреннее кровотечение.

"Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, членам Священного синода Русской православной церкви, епископату Украинской православной церкви в связи с кончиной предстоятеля Украинской православной церкви, постоянного члена Священного синода Русской православной церкви блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира", — говорится в сообщении.

Как говорится в телеграмме президента, митрополит Владимир заботился о духовном здоровье российского и украинского народов, боролся за упрочение устоев православия, канонического единства Русской православной церкви.

"Многолетняя напряжённая работа блаженнейшего Митрополита Владимира, его самоотверженное пастырское служение, большой личный вклад в укрепление российско-украинской дружбы, его яркий талант проповедника снискали ему глубокую признательность и заслуженное уважение народов России и Украины и навсегда останутся в нашей памяти", — говорится в телеграмме.

Митрополит Киевский и всея Украины Владимир (Сабодан) возглавлял Украинскую православную церковь с мая 1992 года. С середины 2013 года состояние его здоровья оставалось стабильно тяжелым. В связи с тем, что он не мог больше исполнять обязанности предстоятеля Украинской православной церкви, Священный синод УПЦ 24 февраля этого года избрал местоблюстителем Киевской кафедры митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия.