Яценюк выразил соболезнования в связи со смертью Предстоятеля УПЦ

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк выразил соболезнования в связи со смертью предстоятеля Украинской Православной Церкви, митрополита Киевского и всей Украины Владимира.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

«Выражаю глубокие соболезнования епископату, духовенству, мирянам и всей Полноте Украинской Православной Церкви в связи со смертью ее предстоятеля – митрополита Киевского и всей Украины Владимира.

Церковь и народ потеряли мудрого проводника, признанного богослова, пастыря, который для многих был образцом высокой духовности и человечности», - отметил Яценюк в соболезновании.

По его словам, «блаженнейший Владимир искренне любил свою Родину и желал ей единства и процветания. Он видел Украину свободным государством в европейской семье народов и мужественно противостоял и политическому давлению, и смертельной болезни. Владыка оставил по себе сотни учеников и многочисленные храмы, духовные школы, монастыри и добрую память миллионов украинцев».

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Киеве на 79-м году жизни умер предстоятель УПЦ Владимир (Сабодан). Он проходил лечение в одной из киевских клиник.

Также у Владимира было онкологическое заболевание и болезнь Паркинсона. Кроме того, он перенес операции на сердце и бедре.

Состояние здоровья иерарха значительно ухудшилось в январе.