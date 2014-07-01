Минкультуры хочет присоединить к заповеднику «София Киевская» Андреевскую и Кирилловскую церкви

Министерство культуры инициирует расширение объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО «София Киевская» и «Киево-Печерская лавра»

Об этом сообщают «Украинские новости».

«Сейчас мы подали в ЮНЕСКО нотификационное досье на расширение границ заповедника «София Киевская» с прилегающими территориями, монастырскими постройками Киево-Печерской лавры. К ним предлагается присоединить Андреевскую и Кирилловскую церкви»,- сообщила начальник Управления охраны недвижимого культурного наследия Лидия Карпенко.

Она отметила, что таким образом в центре Киева удастся создать единый архитектурный комплекс под охраной ЮНЕСКО и таким образом обеспечить сохранность объектов культурного наследия.

Напомним, Минкультуры подало заявки в Международный фонд культурного развития, рассчитывая на финансирование четырех культурных программ.