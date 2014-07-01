Верховная Рада постановила отметить на государственном уровне 700-летие мечети-медресе хана Узбека

Верховная Рада Украины приняла постановление в связи с 700-летием мечети-медресе хана Узбека (№ 4095).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 251 народный депутат из 336 зарегистрированных в сессионном зале.

В постановлении говорится, что в этом году исполняется 700 лет со времени построения мечети-медресе хана Узбека в городе Старый Крым Автономной Республики Крым.

Учитывая весомое историческое и культурное значение мечети-медресе хана Узбека, Верховная Рада постановляет в 2014 году торжественно отметить на государственном уровне 700-летие мечети-медресе хана Узбека.

Кабинету министров рекомендуется в двухнедельный срок со дня принятия постановления образовать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 700-летию мечети-медресе хана Узбека; в двухнедельный срок после образования указанного организационного комитета разработать и утвердить план мероприятий по празднованию на государственном уровне 700-летия мечети-медресе хана Узбека, решить вопрос о его финансовом и материально-техническом обеспечении.

Планом мероприятий предлагается предусмотреть осуществление ремонтно-реставрационных работ в архитектурном комплексе мечети-медресе хана Узбека; проведение научных конференций, круглых столов, выставок, посвященных 700-летию мечети-медресе хана Узбека.

Государственному комитету телевидения и радиовещания Украины рекомендуется организовать тематические теле- и радиопередачи, посвященные истории мечети-медресе хана Узбека, и способствовать освещению государственными средствами массовой информации мероприятий, проводимых в связи 700-летием со времени ее построения.

Украинскому государственному предприятию почтовой связи ”Укрпочта” предлагается выпустить почтовую марку, посвященную 700-летию мечети-медресе хана Узбека.