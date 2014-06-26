Кабмин снизил цену на газ для религиозных организаций на 50%

Кабинет Министров Украины установил цену на природный газ для нужд религиозных организаций в размере 50% от уровня цены для промышленных потребителей, которая существует на сегодня, сообщает Институт религиозной свободы.

Правительство также установило, что такое уменьшение цены на газ должно учитываться при определении тарифов на тепловую энергию и услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей водой для нужд религиозных организаций.

Соответствующее решение закреплено постановлением Кабмина Украины № 198 от 21 мая 2014 года, текст которого размещен на Правительственном портале в среду, 25 июня.

Новые цены и тарифы начнут действовать с 1 июля 2014 года, которые до того времени должна утвердить Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ).

В то же время, сниженная цена не распространяется на объемы природного газа, который религиозные организации используют для проведения производственно-коммерческой деятельности.

Как сообщал ИРС, с 1 мая 2014 года увеличилась предельная цена на природный газ для промышленных потребителей и предприятий, финансируемых из государственного и местных бюджетов, и составляет 4724 грн. за 1 тыс. куб. м. (без НДС, целевой надбавки и смежных расходов).

В итоге, при сохранении нынешнего уровня цен для промышленных потребителей с 1 июля цена на газ для религиозных организаций составит 2362 грн. за 1 тыс. куб. м. (без НДС и других надбавок).

Напомним, с октября 2009 года цены на газ для религиозных организаций и газ для отопления их культовых сооружений были приравнены к розничным ценам на газ для населения, дифференцированных в зависимости от объемов потребления.

Однако в начале апреля 2014 года Кабмин отказался от привязки цен на газ для религиозных организаций к ценам на газ для населения.

После этого Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций обратился к Правительству Украины с просьбой установить справедливые социально-ответственные тарифы на газ для нужд религиозных организаций, в частности для отопления культовых сооружений. Главы Церквей обратили внимание на то, что религиозные общины имеют некоммерческий статус и существуют исключительно за счет пожертвований верующих.