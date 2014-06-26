Президент призвал духовенство приобщиться к реализации мирного плана на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко призвал представителей Церквей и конфессий приобщиться к реализации мирного плана в Донецкой и Луганской областях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

«Наша Церковь не должна быть в стороне. Мне кажется, что в этих условиях задействование Церкви и ее милосердная миссия очень важны», - сказал президент.

Порошенко предложил священнослужителям поддержать людей, которые находятся в плену боевиков и способствовать налаживанию диалога для их освобождения. «Это то служение Богу, по моему пониманию, в чем сегодня нуждается Украина, народ и заложники», - подчеркнул он.

Местоблюститель УПЦ митрополит Онуфрий, глава УПЦ Киевского патриархата Филарет поддержали такую инициативу президента.

Глава государства отметил, что к этому процессу могут приобщиться представители всех конфессий независимо от того, простой это священник или митрополит. Это участие должно быть добровольным, на волонтерских принципах, подчеркнул Порошенко. «Я знаю, что в Украине большое количество служителей Церквей, которые могут выполнить эту непростую миссию», - сказал президент.