В Крыму провозгласили выходными днями два православных и два исламских праздника

В Крыму сегодня приняты в первом чтении законы о праздниках и знаменательных датах, предполагающий, что в регионе, кроме государственных праздников, нерабочими будут еще шесть праздничных дней.

Согласно проекту закона, выходными в Крыму станут: День Республики Крым (11 марта), День Конституции Республики Крым (11 апреля), а также два мусульманских (Ураза-байрам и Курбан-байрам) и два православных праздника (Пасха и Троица).

Проект закона также предоставляет верующим жителям республики право получать выходные в счет отпуска в дни других религиозных праздников.

Наряду с этим, согласно законопроекту, в Крыму устанавливаются три памятные даты: День подписания договора между РФ и Республикой Крым о принятии в состав России (18 марта), День памяти жертв депортации из Крыма (18 мая), День памяти крымчаков и евреев Крыма - жертв нацизма (11 декабря).

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