В России 800-летие со дня рождения Александра Невского в 2021 году отметят на государственном уровне
20:01, 24 июня 2014Государство
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Президент РФ В.Путин 24 июня подписал указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского.
Согласно указу, праздничные мероприятия будут проводиться «в целях сохранения военно-исторического и культурного наследия, укрепления единства российского народа».
Президент предписал Правительству РФ в шестимесячный срок создать организационный комитет празднования и составить план подготовки и проведения юбилейных торжеств.
Органам государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления рекомендовано принять участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий.
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