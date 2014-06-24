В России 800-летие со дня рождения Александра Невского в 2021 году отметят на государственном уровне

20:01, 24 июня 2014
Государство
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Президент РФ В.Путин 24 июня подписал указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского.

Согласно указу, праздничные мероприятия будут проводиться «в целях сохранения военно-исторического и культурного наследия, укрепления единства российского народа».

Президент предписал Правительству РФ в шестимесячный срок создать организационный комитет празднования и составить план подготовки и проведения юбилейных торжеств.

Органам государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления рекомендовано принять участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий.

Kremlin.ru

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