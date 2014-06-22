Порошенко обратился к украинцам в связи с Днем скорби и чествованем памяти жертв войны

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает необходимость единства украинского народа в сложное для страны время.

Об этом говорится в его обращении к украинцам в связи с Днем скорби и чествования памяти жертв войны в Украине, размещенном на сайте главы государства.

Порошенко подчеркнул, что Украина в годы Второй мировой войны «понесла колоссальные человеческие потери».

«Сегодня мы склоняем головы перед погибшими в крупнейшей в истории человечества войне, вспоминаем миллионы павших украинцев. 22 июня 1941 года гитлеровские войска вторглись на нашу землю, которой суждено было надолго стать центром кровопролитных оборонных боев и наступательных операций. Украина в годы Второй мировой войны понесла колоссальные человеческие потери», - говорится в обращении.

Сейчас, по словам главы государства, смертельное дыхание войны чувствуется снова.

«Прошло много десятилетий, но смертельное дыхание войны чувствуется опять. Восток Украины стал ареной боевых действий, погибают люди. Мы должны решительно и немедленно возобновить мир в государстве», - подчеркнул он.

Как отметил Порошенко, драматические события последних месяцев подтвердили извечную истину – народ сильный во время единения. «Так было во время жестокой борьбы с нацистами, так должно быть и в сегодня», - подчеркнул он.

«Перед возникшей реальной угрозой должны еще больше сплотиться и оградить свой исторический выбор, защитить наше право свободно жить на своей Богом данной земле», - говорится в обращении.

Президент также выразил искреннюю благодарность военнослужащим, правоохранителям, добровольцам, всем небезразличным гражданам, которые стали на защиту мира, суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

«Наш народ победил во Второй мировой войне и поэтому я уверен, что как победители мы с достоинством пройдем суровые испытания и теперь», - подчеркнул глава государства.

«Светлая память всем погибшим за свободу Украины. Благодаря их подвигу в нашем государстве обязательно наступит покой и мир», - говорится в обращении.