Руководство государства и представители Церквей почтили память жертв войны

Президент Украины Петр Порошенко принял участие в церемонии, посвященной увековечению памяти жертв войны.

Как передает корреспондент УНИАН, на церемонии, которая состоялась на площади Славы в Киеве, также присутствовали премьер-министр Украины Арсений Яценюк, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов, представители правительства, народные депутаты, представители духовенства и ветераны.

В церемонии также приняли участие три бывших президента Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко.

Процессия прошла мимо почетного караула, возложила венки к Вечному огню и почтила память погибших в войне минутой молчания.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине - День скорби и чествования памяти жертв войны.

Отмечается ежегодно 22 июня, в день, когда немецкая армия вторглась на территорию СССР/УССР. Установлен накануне 60-й годовщины начала войны 1941-1945 гг., войны в истории украинского народа, унесшей жизни каждого пятого соотечественника.