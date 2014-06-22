В Чернигове в день скорби и памяти жертв войны возложили цветы к братским могилам

В Чернигове ко дню скорби и чествования памяти жертв войны в Украине представители власти и общественности возложили цветы к братским могилам.

Как передает корреспондент УНИАН, утром руководство области и города - председатель Черниговской облгосадминистрации Владимир Ивашко, председатель областного совета Николай Зверев, секретарь Черниговского городского совета Владислав Кухар, общественность города возложили цветы в сквере имени Попудренко к братской могиле погибшим во время освобождения областного центра Черниговщины осенью 1943 года.

Ведущий мероприятия подчеркнул, что и сейчас продолжается борьба за свободу и достоинство нашего государства, во время антитеррористической операции на востоке страны погибли военные и мирные жители, в том числе четверо уроженцев Черниговской области. Участники церемонии минутой молчания почтили память павших в годы Великой Отечественной войны и во время АТО.

Также церемония возложения цветов состоялась на Мемориале Славы на Болдиной горе. Присутствовавшие минутой молчания почтили память павших. Управляющий Черниговской епархией, архиепископ Черниговский и Новгород-Сиверский Амвросий отслужил заупокойную литию по всех, кто погиб в годы войны. В проповеди он подчеркнул, что эти люди стали примером любви к родной земле.