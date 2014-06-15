В воскресение в Украине День траура, Церковь молится об упокоении душ всех погибших

В воскресенье - неделю всех святых, 15 июня, которое в Украине является Днем траура, Церковь молится об упокоении душ всех погибших.

По благословению Местоблюстителя Киевской Митрополичьей кафедры митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия за богослужениями в воскесение Недели всех святых во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви будет совершена молитва об упокоении всех погибших во время братоубийственного противостояния.

В воскресенье, 15 июня, в Украине объявлен день траура по военным и пограничниками, которые погибли 14 июня во время проведения антитеррористической операции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, такое решение принял глава государства Петр Порошенко.

Он выразил глубокие соболезнование семьям погибших.

”В воскресенье я объявляю день траура по нашим военным. Это большая утрата не только для семей погибших, но и для целой страны. Украина в скорби, но мы решительно продолжаем борьбу за мир”, – подчеркнул Порошенко.

Президент поручил созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны, а также поручил Кабинету министров оказать помощь семьям погибших.

Как сообщал УНИАН, 14 июня, около 1.10 во время захода на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из зенитного ракетного комплекса боевики сбили военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины Ил-76. На борту самолета, кроме 9 членов экипажа, находились 40 военнослужащих. Все они погибли. Прокуратура открыла уголовное производство по статье «теракт».

Сегодня же в Мариуполе в результате обстрела колонны транспорта трое пограничников погибли и четверо получили ранения. Колонна попала под обстрел из автоматов и гранатомета на окраине города, вблизи завода ”Азовсталь”.