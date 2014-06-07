Министр иностранных дел РФ считает, что Запад отдаляется от России из-за ее возврата к православию

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров констатировал, что Россия возвращается к традиционным духовным ценностям, и это одна из причин отдаления Запада от нее.

"К нашему удивлению, стали даже оперировать тезисом о том, что Советский Союз с его коммунистической доктриной, по крайней мере, оставался в рамках выработанной на Западе системы идей, в то время как новая Россия возвращается к своим традиционным ценностям, коренящимся в Православии, и вследствие этого становится еще менее понятной", - заявил С.Лавров на встрече с членами Российского совета по международным делам в Москве.

Наряду с этим, по его словам, в последнее время все отчетливее проявляется противоречие "между объективно укрепляющейся многополярностью и стремлением США и исторического Запада сохранить свои привычные доминирующие позиции, между культурно-цивилизационным многообразием современного мира и попытками навязать всем западную шкалу ценностей".

Последняя, как отметил министр, "все больше отрывается от своих собственных христианских корней и все менее восприимчива к религиозным чувствам людей других вероисповеданий".

pravoslavie.ru