Кабмин освободил гуманитарные грузы от уплаты за хранение на таможне

Правительство Украины приняло изменения в Распоряжение № 21 от 15.01.2014 года, которыми освободило до 1 июля 2014 года получателей гуманитарной помощи от уплаты за хранение на складах таможенных органов грузов, признанных гуманитарной помощью.

Об этом сообщает Институт религиозной свободы со ссылкой на Минсоцполитики.

Эти изменения обусловлены ситуацией, сложившейся с середины 2013 года, когда грузы долгое время не признавались гуманитарной помощью, а их владельцам все это время начислялась плата за хранение на складах.

В ближайшее время, после согласования документальной процедуры, принятое Кабмином распоряжение будет обнародовано на Правительственном портале. После этого церкви и благотворительные организации сразу же получат возможность забрать свои гуманитарные грузы из таможенных складов.

В соответствии с поручением Председателя Верховной Рады, и.о. Президента Украины Александра Турчинова 23 мая 2014 года в парламенте состоялось совещание, посвященное решению проблемных вопросов с растаможиванием гуманитарной помощи с участием представителей церквей и религиозных организаций.

Поднятые церквями вопросы в рамках совещания были обсуждены с ответственными за эту сферу государственными должностными лицами. В частности с Министром социальной политики Украины Людмилой Денисовой и председателем Комиссии по вопросам гуманитарной помощи, заместителем Министра социальной политики Виктором Иванкевичем и представителями Государственной таможенной службы, Министерства доходов и сборов, Администрации Президента Украины.

Представители религиозной общественности отметили, что предоставление гуманитарной помощи в течение 2013 и 2014 годов оказалось фактически заблокированным из-за бюрократических препятствий со стороны соответствующих служб, из-за чего многие грузы были потеряны, а получение новых грузов оказалось под угрозой. Это в том числе делает невозможным предоставление помощи для переселенцев из оккупированного Крыма и пострадавшим от террористов на Донбассе.

Представители церквей акцентировали, что с изменением Правительства еще остался ряд нерешенных вопросов. В частности, не решен вопрос об освобождении от штрафных санкций на таможне гуманитарных грузов, которые по вине соответствующих органов не были своевременно растаможены.

Не отменены нововведения о предоставлении предварительных списков граждан – получателей гуманитарной помощи, что делает невозможным проведение многих благотворительных проектов, где заранее нельзя определить кому будет оказана гуманитарная помощь. Речь идет о помощи жертвам наводнений и катастроф, помощи беженцам и переселенцам, работа благотворительных столовых и центров для бездомных, проведение мероприятий для детей с раздачей подарков.

Кроме этого, по мнению представителей церквей, сегодня для стабилизации ситуации в вопросе гуманитарной помощи целесообразно возобновление работы Комиссии по вопросам гуманитарной помощи при Кабинете Министров Украины. Много лет эта межведомственная комиссия эффективно решала упомянутые вопросы, а ее коллегиальный формат уменьшал коррупционные риски.

"Осознавая, что заложниками такой ситуации стали незащищенные наши граждане, которым и направлялась эта помощь, а это инвалиды, дети-сироты, малообеспеченные и многодетные семьи и другие, Правительство освободило получателей 'гуманитарки’ от уплаты за хранение на складах таможни", – отметила Министр социальной политики Людмила Денисова.

Министр заверила, что отныне время на предоставление ответа по гуманитарным грузам будет составлять не более 8 рабочих дней. В рамках совещания была достигнута договоренность с государственными органами, что другие подняты церквями вопросы будут быстрее рассматриватся соответствующими органами и максимально урегулированы все проблемные аспекты.

Следует отметить, что Верховная Рада во время голосования 15 апреля 2014 года отклонила законопроект № 2623, в поддержку которого выступали церкви и религиозные организации. Проект предусматривал возобновление Комиссии по вопросам гуманитарной помощи при Кабинете Министров Украины и аналогичных комиссий при областных администрациях.